Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από τον ίδιο τον συνθέτη και μουσικούς – συνεργάτες του, γνώστες του έργου του, με την καλλιτεχνική διεύθυνση να βρίσκεται στα χέρια της κόρης του, Μαργαρίτας, από τότε έως σήμερα.

Σήμερα απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

Σε αυτή τη μοναδική συναυλία με τίτλο «Από το Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα» που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων, στο πλαίσιο των Τσιτσανείων, αλλά και του εορτασμού «100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη», το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Κεφαλόβρυσου, συναντιούνται δύο ξεχωριστοί όσο και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι.

Εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού, του Τρικαλινού Απόστολου Καλδάρα (1922-1990) με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη (1925 - 2021 ). Και οι δυο υπηρέτησαν με αξιοσύνη τη λαϊκή μουσική του τόπου, ο καθένας με το δικό του τρόπο, με τα δικά του μουσικά εφόδια. Ωστόσο η λαϊκή μουσική τους σκέψη κάπου συναντιέται. Ο Μίκης Θεοδωράκης ανέπτυξε πολύπλευρη μουσική δράση, η οποία καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα της τέχνης των ήχων.

Η λαϊκή μουσική όμως ήταν αυτή που του έδωσε τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με όλο τον Ελληνισμό. Δεν μοιάζει, λοιπόν, αταίριαστη η συνύπαρξη των τραγουδιών των δυο μεγάλων μουσικών δημιουργών, όπως αυτή που επιχειρείται σε αυτό το πρωτότυπο πρόγραμμα.

Αντίθετα, συνυφασμένα τα τραγούδια του μεγάλου Τρικαλινού Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μουσικό πλέγμα, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα ακρόασης, ικανό να προκαλέσει ευφορία και συγκίνηση μαζί. Τα Τσιτσάνεια τιμούν με αυτή η χειρονομία στο πρόσωπο του Απόστολου Καλδάρα τη μεγάλη μουσική Σχολή των Τρικάλων.

Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και ο Κώστας Καλδάρας, γιος του Απόστολου Καλδάρα.

Στη συναυλία θα ακουσθούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά αλλά και λυρικά, από τους Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Γιάννη Διονυσίου και Άγγελο Θεοδωράκη.