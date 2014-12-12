Από τις 10 το πρωί άρχισε η αποχώρηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων που συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι στον κόμβο του Ε-65 με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για να διαμαρτυρηθούν για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής, την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες πάντως έστειλαν σαφή προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα “θερμός”.

Την απόφαση έλαβαν οι αγρότες στο πλαίσιο σχετικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στον κόμβο του Ε-65. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στους κόλπους των αγροτών υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι με τις πληρωμές των προκαταβολών των Κοινοτικών επιδοτήσεων από τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Σ. Αλειφτήρας, σημείωσε ότι “το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να πείσει και την Ευρώπη, αλλά και τους αγρότες στην πράξη, ότι μπορεί να διασφαλίσει ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών των επιδοτήσεων για τους αγρότες.

Οι προκαταβολές ανέρχονται, ενδεχομένως ξεπερνούν τα 800 εκ. ευρώ. Αν σ’ αυτά τα κονδύλια προστεθούν και επιπλέον 650 εκ. ευρώ που έχουν λαμβάνειν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από διάφορα προγράμματα από το 2024, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα κονδύλι της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ περίπου, που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και το έχουν ανάγκη άμεσα για να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα”.

Ο κ. Αλειφτήρας κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η υπομονή των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει εξαντληθεί και πρόσθεσε ότι η δύναμη των τρακτέρ θα φανεί μέσα στο χειμώνα.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)