Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που συλλέγω πανταχόθεν, στα Τρίκαλα ψάχνουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Επειδή, όμως, έχει προηγηθεί το φιάσκο της Αμφίπολης, εμείς λέμε πως κάνουμε έργα. Γι΄αυτόν τον λόγο η πόλη είναι γκρεμισμένη και σκαμμένη, αλλά προκοπή καμία.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων everybody in this town fucks, except me.com, στο οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ, τώρα πια όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην οδό του Γαριβάλδη. Πλέον, είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί ο Μακεδόνας στρατηλάτης, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δείχνουν το σημείο του τάφου του μπροστά στον «Νέστορα».

Η φωτογραφία με το ογκώδες ερπυστριοφόρο που απαιτείται για την μεγάλη ανασκαφή, από την πρώτη ημέρα των εργασιών, είναι λίγο πριν την συγκλονιστική αποκάλυψη που θα συνταράξει την παγκόσμια την ανθρωπότητα. Εικονίζονται ο Ανδρόνικος, ο Έβανς και φυσικά ο Σλήμαν απ’ τα Τρίκαλα.

Η επιχείρηση ανασκαφής που διακατέχεται από μυστικότητα με τον κωδικό «Ανάπλαση οδού Γαριβάλδη», από σήμερα Δευτέρα περνά σε νέα φάση. Με την ευχή όλων πως το μεγάλο τσαπί δεν θα τσαπίσει τα πάντα όλα (φως, νερό, τηλέφωνο, οικόπεδα με δόσεις), εκτός του Μέγα Αλέξανδρου. Διότι το τσαπί έχει μια ροπή να τσαπίζει τα πάντα όλα εκτός απ΄τον Μεγαλέξανδρο.

Περισσότερα σε λίγες ημέρες… μην διαβάζετε τους άλλους. Δεν έχουν πρόσβαση στα διεθνή πρακτορεία!