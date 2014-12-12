Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Χριστόφορος Λάκης

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Διαλεχτού Τρικάλων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πρεσβυτέρα Μαρία Λάκη & Ιερέας Κωνσταντίνος Πλαστάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος & Θεοδόσης Πλαστάρας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Σημείωση:

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. στις 12:00 μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αρχάγγελος"