Απεβίωσε ο Χριστόφορος Λάκης
Τρίκαλα | 05 Σεπ 2025, 14:40
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Χριστόφορος Λάκης
Η κηδεία του θα γίνει αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Διαλεχτού Τρικάλων
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πρεσβυτέρα Μαρία Λάκη & Ιερέας Κωνσταντίνος Πλαστάρας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστόφορος & Θεοδόσης Πλαστάρας
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Σημείωση:
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. στις 12:00 μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αρχάγγελος"
