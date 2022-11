Με την είδηση της απώλειας του Ιωάννη Παπαϊωάννου, συνταξιούχου Πολιτικού Μηχανικού, εκλεκτού συναδέλφου και μέλους του ΤΕΕ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε την έκδοση του παρόντος συλλυπητήριου ψηφίσματος, με το οποίο εκφράζει τα βαθύτερα αισθήματα του κλάδου των Μηχανικών προς το στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, για την απώλεια του συναδέλφου.

Βιογραφικά στοιχεία του Ιωάννη Παπαϊωάννου

Ο Ιωάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε το 1941, με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν μέλος του ΤΕΕ – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας από το 1964 και διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας (1991 – 2002) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (1991 – 1994).

Εργάστηκε στη ΔΤΥ Ν. Χαλκιδικής από το 1965 έως το 1969, ως επιβλέπων μηχανικός των μελετών Οδικών Κυκλωμάτων των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, στη ΔΤΥ Ν. Λάρισας από το 1969 έως το 1971, ως προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας και στη ΔΤΥ Ν. Τρικάλων από το 1971 έως το 1973, ως υποδιευθυντής.

Έκτοτε, και μέχρι το 2008 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην κατασκευή μεγάλων έργων οδοποιίας υδραυλικών και οικοδομικών. Από το 1978, παράλληλα με τις λοιπές ασχολίες του, ασχολήθηκε με την έρευνα της σεισμικής ιστορίας της Κεντρικής Ελλάδας. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά και εφημερίδες της Θεσσαλίας και της Φθιώτιδας περισσότερες από 40 μελέτες και άρθρα, για σεισμούς, πολλοί από τους οποίους ήταν άγνωστοι μέχρι τότε. Σε συνεργασία με τους καθηγητές Κ. Μακρόπουλο και Β. Κουσκουνά ανακοίνωσε το 1994 στο XXIV Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμολογίας, την μελέτη «Revision of some historical earthquakes in Central Greece». Επίσης, σε συνεργασία με τους καθηγητές Σπ. Παυλίδη και Γερ. Παπαδόπουλο, ανακοίνωσε το 2004, στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, την μελέτη «The earthquake of 426 BC, in Evoikos Gulf revisited amalgamation of two different strong earthquake events». Κατά τα έτη 2017 και 2018 δημοσίευσε στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο (τόμοι 71-74) την σεισμική ιστορία της Θεσσαλίας από το έτος 1500 μέχρι το 1950.