Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Νικόλαος Αγγελόπουλος και κηδεύεται την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βέτα και Ευριπίδης Ζαχαρός

Γεώργιος Αγγελόπουλος και Γεωργία Βαλογιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεωργία και Γιάννης , Ευαγγελία και Νίκος,

Νίκος και Αικατερίνη, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Παναγιώτης, Ευριπίδης, Φίλιππος,

Δημήτριος, Αλέξανδρος, Χριστόφορος,

Δούκισσα, Αντριάνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .