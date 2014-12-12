Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Κωνσταντίνος Μιχ. Σούντας.

H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαίρη Σούντα και Δημήτρης Χαρχαντής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Μαρίνα και Βαγγέλης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Δημήτρης, Φίλιππος, Ισμήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».