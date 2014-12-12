Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Τσιούκας
Κηδείες | 26 Αυγ 2025, 11:03
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Κωνσταντίνος Ιωαν. Τσιούκας.
H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Τσιούκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Τσιούκας και Ευανθία Αϋφαντή, Γεωργία Τσιούκα και Σπύρος Τσιούκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
