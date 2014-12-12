Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Κωνσταντίνος Ιωαν. Τσιούκας.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Τσιούκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Τσιούκας και Ευανθία Αϋφαντή, Γεωργία Τσιούκα και Σπύρος Τσιούκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Πρίνος Τρικάλων, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».