Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Αθ. Παπαχρήστος.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω τη σύζυγο Πολυξένη Παπαχρήστου, τα παιδιά Σοφία Παπαχρήστου και Βασίλη Νταϊλιάνη, Αθανασία Παπαχρήστου, τα εγγόνια Άγγελο και Κωνσταντίνο, τα αδέλφια Ευαγγελία Κιάφφα και Φωτεινή Παπαχρήστου, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 16:00.

Μετά την τελετή, ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».