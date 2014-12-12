Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Κατσαρός
Κηδείες | 19 Αυγ 2025, 09:44
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Κωνσταντίνος Μιχ. Κατσαρός.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Λούλα Κατσαρού & Βασίλειος Κόγιας, Αικατερίνη Κατσαρού & Απόστολος Μπασιούρας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου, την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.