Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Κωνσταντίνος Μιχ. Κατσαρός.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Λούλα Κατσαρού & Βασίλειος Κόγιας, Αικατερίνη Κατσαρού & Απόστολος Μπασιούρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου, την Τρίτη 19 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».