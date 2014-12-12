Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Θεόδωρος Αθ. Κυριάκος

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 11 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευθυμία Κυριάκου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Κυριάκου, Μάρθα Κυριάκου και Αχιλλέας Γκαραλιάκος, Σοφία Κυριάκου και Αστέριος Μακρής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασιλική, Ευθυμία, Θωμάς, Θεοδώρα, Δήμητρα, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων, την Δευτέρα 11 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .