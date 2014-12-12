Απεβίωσε ο Ηλίας Τριγώνης
Κηδείες | 01 Οκτ 2025, 09:57
Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Τριγώνης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 01-10-2025 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Μεγάρχης Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σταυρούλα
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ευάγγελος και Μαρία Τριγώνη, Πέτρος και Μαρία Τριγώνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σταυρούλα-Μπάμπης, Ηλιάνα -Θεόδωρος, Κατερίνα -Δημήτρης, Γεωργία -Ντάβοτ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Χριστίνα, Ιωάννης
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 01/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00μμ
