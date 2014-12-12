Απεβίωσε ο Δημήτριος Μαργαρίτης
Κηδείες | 14 Σεπ 2025, 15:10
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Δημήτριος Ευαγ. Μαργαρίτης.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 14 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΝΥΦΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Κυριακή 14-9-2025 και ώρα 6.00μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.