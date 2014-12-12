Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Δημήτριος Ευαγ. Μαργαρίτης.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 14 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΝΥΦΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Κυριακή 14-9-2025 και ώρα 6.00μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».