Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Βλάχος.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 19-9-2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΥΓΟΣ Βαϊτσα Βλάχου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος και Σοφία Βλάχου, Φωτεινή και Παναγιώτης Νικολάου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βάνα και Γιώργος, Βίβιαν και Νίκος, Μάριος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 2 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».