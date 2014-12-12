Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Γεώργιος Ματθ. Ράπτης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ράπτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας, την Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια , στο κατάστημα του Περικλή Μαγκλάρα στο Καστράκι Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου".