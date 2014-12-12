Απεβίωσε ο Γεώργιος Ράπτης
Κηδείες | 19 Σεπ 2025, 10:27
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Γεώργιος Ματθ. Ράπτης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ράπτη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας, την Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια , στο κατάστημα του Περικλή Μαγκλάρα στο Καστράκι Καλαμπάκας.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου".
