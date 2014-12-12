Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Γεώργιος Νταβαντζίκος και κηδεύεται την Κυριακή 31/8/2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Καστανιά Καλαμπάκας

Η ΜΗΤΕΡΑ :

ΖΩΗ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΖΩΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 16:30