Πέθανε ο Γεώργιος Νταβαντζίκος
Κηδείες | 31 Αυγ 2025, 12:56
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Γεώργιος Νταβαντζίκος και κηδεύεται την Κυριακή 31/8/2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Καστανιά Καλαμπάκας
Η ΜΗΤΕΡΑ :
ΖΩΗ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ :
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΚΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΖΩΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 16:30
