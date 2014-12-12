Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Μπαταγιάννης.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπαταγιάννη & Κωνστατνίνος Τεντολούρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος Τεντολούρης, Γεώργιος Τεντολούρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.00π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Γαρδίκι Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».