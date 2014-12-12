Απεβίωσε ο Αθανάσιος Τεντολούρης
Κηδείες | 03 Σεπ 2025, 18:12
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Μπαταγιάννης.
H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπαταγιάννη & Κωνστατνίνος Τεντολούρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος Τεντολούρης, Γεώργιος Τεντολούρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Πέμπτη 4 – 9 – 2025 και ώρα 10.00π.μ..
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Γαρδίκι Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
