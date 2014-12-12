Απεβίωσε ο Αθανάσιος Ζησόπουλος
Κηδείες | 29 Σεπ 2025, 12:36
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Ζησόπουλος.
H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Καλλιόπη Ζησοπούλου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζωή Ζησοπούλου και Σωτήριος Αντωνίου, Βασίλειος Ζησόπουλος
Η ΕΓΓΟΝΗ Μαρία – Ιωάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.