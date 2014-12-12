Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Ζησόπουλος.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Καλλιόπη Ζησοπούλου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζωή Ζησοπούλου και Σωτήριος Αντωνίου, Βασίλειος Ζησόπουλος

Η ΕΓΓΟΝΗ Μαρία – Ιωάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 30 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».