Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παν. Χαρχαντή.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 24 – 8 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Παναγιώτης Χαρχαντής

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Χαρχαντής & Ευαγγελία Τσιούνη, Ανδρέας Χαρχαντής & Ζωή Καφφέ, Δημήτριος Χαρχαντής & Μαρία Σούντα, Γεώργιος Χαρχαντής & Κατερίνα Νταλαμάγκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη & Χρήστος, Παναγιώτα, Ηλιάνα, Παναγιώτης, Μαρίνα & Βαγγέλης, Κων/νος, Χρήστος & Μαρία, Θάνος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά , την Κυριακή 24-8-2025 και ώρα 4.30μ.μ.

Παράκληση της οικογένειας , αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για τις ανάγκες του χωριού και θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».