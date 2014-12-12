Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Χρυσούλα Κων. Χαρχαντή

H κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασιλική Χαρχαντή, Νίκη και Κωνσταντίνος Μήτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».