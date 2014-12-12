Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Στεφανία Λαμπ. Ζώη

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ. , στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Λάμπρος Ζώης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζώης, Ιωάννα Ζώη και Φώτης Λιάνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος, Στέργιος, Στεφανία, Θανάσης, Ευαγγελία

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ Άρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».