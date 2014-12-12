Απεβίωσε η Στεφανία Ζώη
Κηδείες | 06 Σεπ 2025, 10:48
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Στεφανία Λαμπ. Ζώη
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ. , στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Λάμπρος Ζώης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζώης, Ιωάννα Ζώη και Φώτης Λιάνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος, Στέργιος, Στεφανία, Θανάσης, Ευαγγελία
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ Άρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.