Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Στέλλα Θεοδ. Μπρέντα.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήριος Μπρέντας & Ασπασία Γκαραγκάνη, Ευάγγελος Μπρέντας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Θεόδωρος Μπρέντας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια, στην ταβέρνα PALAZZO στην Καλαμπάκα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».