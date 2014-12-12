Απεβίωσε η Στέλλα Μπρέντα
Κηδείες | 26 Αυγ 2025, 08:15
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Στέλλα Θεοδ. Μπρέντα.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήριος Μπρέντας & Ασπασία Γκαραγκάνη, Ευάγγελος Μπρέντας
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Θεόδωρος Μπρέντας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, την Τρίτη 26 – 8 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια, στην ταβέρνα PALAZZO στην Καλαμπάκα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
