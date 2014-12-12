Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Πανάγιω Κων. Οικονόμου.

H κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 3 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Οικονόμου, Σταματία Οικονόμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γιώργος, Έρη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων, την Τετάρτη 3 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου".