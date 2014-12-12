Απεβίωσε η Μαρία Βάλλα
Κηδείες | 25 Αυγ 2025, 09:51
Εφυγε από τη ζωή η Μαρία Γ. Βάλλα, σε ηλικία 87 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 25 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Παύλος και Ευδοξία Βάλλα, Ελευθερία και Αντώνης Τσώτσος, Νικόλαος και Βασιλική Βάλλα, Βασίλειος και Αλεξάνδρα Βάλλα, Σωκράτης και Έφη Βάλλα, Στέφανος και Βιβή Βάλλα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων, την Δευτέρα 25 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
