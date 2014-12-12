Εφυγε από τη ζωή η Μαρία Γ. Βάλλα, σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 25 – 8 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ​​ Παύλος και Ευδοξία Βάλλα, Ελευθερία και Αντώνης Τσώτσος, ​​​​​​Νικόλαος και Βασιλική Βάλλα, ​​​​​​Βασίλειος και Αλεξάνδρα Βάλλα, ​​​​​​Σωκράτης και Έφη Βάλλα, ​​​​​​Στέφανος και Βιβή Βάλλα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ​​​

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων, την Δευτέρα 25 – 8 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».