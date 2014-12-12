Απεβίωσε η Κωνσταντινιά Σταμοπούλου
Κηδείες | 19 Σεπ 2025, 19:08
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Κωνσταντινιά Αθ. Σταμοπούλου, το γένος Ζαμπράκα
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος Σταμόπουλος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ρούλα Σταμοπούλου και Αποστόλης Πέττας, Κωνσταντίνος Σταμόπουλος
Η ΕΓΓΟΝΗ Ηλιάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
