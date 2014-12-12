Απεβίωσε η Ευδοξία Κωνσταντούλα
Κηδείες | 23 Σεπ 2025, 09:17
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Ευδοξία Σωτ. Κωνσταντούλα.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Κωνσταντούλας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αικατερίνη Κωνσταντούλα και Ιωάννης Μάλλιος, Ελένη Κωνσταντούλα και Ευάγγελος Κώτσιος
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Μαρία, Μαρία – Χαρά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
