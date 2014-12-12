Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Ευδοξία Σωτ. Κωνσταντούλα.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Κωνσταντούλας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αικατερίνη Κωνσταντούλα και Ιωάννης Μάλλιος, Ελένη Κωνσταντούλα και Ευάγγελος Κώτσιος

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Μαρία, Μαρία – Χαρά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 23 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».