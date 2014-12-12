Εφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Γεωρ. Μαργαρίτη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Μαργαρίτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασιλική Μαργαρίτη και Λεωνίδας Ορφανίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».