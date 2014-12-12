Απεβίωσε η Ευαγγελία Μαργαρίτη
Κηδείες | 01 Οκτ 2025, 17:20
Εφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Γεωρ. Μαργαρίτη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Μαργαρίτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασιλική Μαργαρίτη και Λεωνίδας Ορφανίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
