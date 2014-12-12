Απεβίωσε η Ελευθερία Γκανιά
16 Σεπ 2025
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Ελευθερία Ηλ. Γκανιά.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ηλίας Γκανιάς
Η ΚΟΡΗ Βάγια Γκανιά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
