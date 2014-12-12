Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία73 ετών η Ελένη Λαμπ. Ζιντζόβα.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Λάμπρος Ζιντζόβας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Ζιντζόβας και Ζωή Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Ζιντζόβας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος, Θωμάς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Διπόταμος.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ "ΦΛΟΓΑ".

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».