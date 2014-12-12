Απεβίωσε η Βασιλική Πλακιά
Κηδείες | 27 Αυγ 2025, 18:13
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Βασιλική Γεωρ. Πλακιά.
H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Πλακιάς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος και Πολυξένη Πλακιά, Μαίρη και Σάββας Ζεμπέκογλου, Ελένη Ιωσηφίδου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
