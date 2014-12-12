Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Βασιλική Γεωρ. Πλακιά.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Πλακιάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος και Πολυξένη Πλακιά, Μαίρη και Σάββας Ζεμπέκογλου, Ελένη Ιωσηφίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 28 – 8 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».