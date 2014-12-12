Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Αντωνία Νικ. Πάσχου.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 28 – 9 – 2025 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Αγία Κυριακή Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Ευαγγελία Δεσκάτα και Αθανάσιος Μπαρτζιώκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παναγιώτης, Ιωάννης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στην Αγία Κυριακή Τρικάλων , την Κυριακή 28 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».