Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛ. ΣΕΓΓΗ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 3 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λένα Σέγγη και Μίμης Χύμας, Απόστολος Σέγγης και Ελισσάβετ Καραμπίλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία και Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα,

Παρασκευή, Ηλίας, Ραφαέλα – Χριστίνα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 3 – 10 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.