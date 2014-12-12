Εφυγε από τη ζωή η Αλεξάνδρα Μιχ. Λάσχου.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος Λάσχος και Ελένη Λαλέτσογλου, Ιωάννης Μανίτσας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιφιγένεια και Λευτέρης, Αλεξάνδρα, Μιχάλης και Χριστίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 9 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ "ΦΛΟΓΑ"

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».