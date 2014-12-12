Ανεβάζει ταχύτητες το οικονομικό επιτελείο για την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε 2.167 περιοχές από την Αττική μέχρι ορεινούς και απομακρυσμένους οικισμούς και με χρονικό ορίζοντα το 2026, γεγονός που αυτόματα θα φέρει αναπροσαρμογές σε δεκάδες φόρους και τέλη που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία.

Και επιτέλους θα καταργηθεί ο κατά προσέγγιση προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που προκαλεί αδικίες και άνιση φορολογική μεταχείριση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, σε πρώτη φάση οι αντικειμενικές τιμές θα εφαρμοσθούν σε περίπου 500 περιοχές, και σταδιακά στο σύστημα θα ενταχθούν άλλες 1.667. Έτσι, στο δίκτυο των αντικειμενικών τιμών θα ενταχθεί όλη η επικράτεια.

(*) Στο νομό Τρικάλων, νέες περιοχές εφαρμογής είναι το Περτούλι, η Ελάτη, η Πύλη, το Καστράκι, η Φαρκαδόνα, η Τρυγώνα, το Μεγαλοχώρι κ.λπ.

Με την ένταξη των ακινήτων στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών θα υπάρξουν αυξήσεις στις ακόλουθες 20 κατηγορίες φόρων και τελών:

ΕΝΦΙΑ.

Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων.

Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου.

Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.

ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή.

Δημοτικοί φόροι επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Φόρος Ανταλλαγής.

Φόρος Διανομής Ακινήτων.

Δημοτικός Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων.

Αναλογικό Τέλος Μεταγραφής Μεταβιβαστικών Συμβολαίων.

Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής Ακινήτων.

Φόρος Δωρεάς Ακινήτων.

Αναλογικό Τέλος Μεταγραφής Δωρεών και Γονικών Παροχών.

Αναλογικό Τέλος Κτηματογράφησης προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων.

Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από Βραδυνή της Κυριακής)