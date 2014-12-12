Με δομικές διαφωνίες ανάμεσα στην ηγεσία της οδού Αριστοτέλους και των εκπροσώπων των γιατρών συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας. Όπως σημειώνουν τα ΝΕΑ (Μάρθα Καϊτανίδη), η νέα κόντρα που ξέσπασε αφορά το επιπλέον άνοιγμα της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με το ΕΣΥ, επιτρέποντας στην επόμενη αυτή φάση σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία «νοικιάζοντας» τις υποδομές τους.

Μάλιστα, αντίθετοι εμφανίζονται να είναι και οι ιδιώτες γιατροί διαπιστώνοντας «κακοτεχνίες» σε μια μεταρρύθμιση που είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα «αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το νοσοκομείο-αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες υγείας για να έχει δικά του έσοδα-έξοδα και να μη “βαραίνει” τον κρατικό προϋπολογισμό» είναι η θέση του προέδρου της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Γιώργου Σιδέρη.

Και προσθέτει ότι «οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την “ελευθερία” να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα “ενιαία”: οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Εν τω μεταξύ, αμφιβολίες εκφράζουν και οι ιδιώτες γιατροί για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ενωσης Επαγγελματιών Χειρουργών (ΠΕΕΛΕΧ) να κάνει λόγο για «μπαλώματα» στις υπάρχουσες ελλείψεις και «σπασμωδικές λύσεις». Εστιάζουν επίσης σε πρακτικά προβλήματα που υπονομεύουν εκ προοιμίου την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Οπως, για παράδειγμα, αναφέρουν, το πρόγραμμα των χειρουργείων καταρτίζεται από τους διευθυντές των κλινικών. «Ηδη, υπάρχουν εσωτερικές διενέξεις για το πότε και ποιος θα προγραμματίσει τα χειρουργεία του μεταξύ του διευθυντή και των υπολοίπων ιατρών του τμήματος. Πότε ακριβώς θα βάζουν οι ιδιώτες επεμβάσεις; Οταν και αν προκύψει κενό στο ήδη ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμα;» διερωτώνται.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Μάρθα Καϊτανίδη στα ΝΕΑ)