Χιλιάδες και φέτος οι πολίτες των Τρικάλων που επισκέπτονται το Τρικαλινό Παζάρι.

Από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στον χώρο των Καρυών οι εκθέτες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους ρούχα, παιχνίδια, είδη σπιτιού, εργαλεία, μικροαντικείμενα βρίσκονται στις παράγκες, για κάθε ενδιαφερόμενο/η και για απλή βόλτα.

Ξεχωριστό χρώμα δίνει ο χώρος με χαλβακες και σουβλάκια, βασικό σημείο κατάληξης κάθε επισκέπτη. Φέτος ο Δήμος Τρικκαίων έδωσε έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών και τοποθέτησε ψυχαγωγικά παιχνίδια, που προσφέρουν διασκέδαση για μικρά παιδιά.

Παράλληλα ο Δήμος Τρικκαίων προγραμμάτισε μουσικές εκδηλώσεις κάθε δεύτερη ημέρα, ενισχύοντας το παραδοσιακό χρώμα του παζαριού με το δικό του τραγούδι!

Τραγούδια, επίσης, παραδοσιακά και λαϊκά, περιλαμβάνουν οι συναυλίες που προγραμμάτισε ο Δήμος Τρικκαίων.

Μετά την πρώτη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου, με την Κωνσταντίνα Τούνη, ακολουθούν:

– Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: Μαρία Καλαμπόκα

– Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Χατζής τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου κλαρίνο

– Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη Καραβασίλη, Μπάμπης Αντωνίου, Μιχάλης Ταμπούκας. Σολίστ Αχιλλέα Τσιακμάκης.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: