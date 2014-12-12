Μία ανοικτή συζήτηση για τον Προσωπικό Αριθμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό διοργανώθηκε στο Περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στο να αναδειχθούν οι πραγματικές διαστάσεις του Προσωπικού Αριθμού και να απαντηθούν απορίες και ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε μεταξύ άλλων: «Με τον Προσωπικό Αριθμό κάνουμε πιο απλή και ξεκάθαρη την επαφή των πολιτών με το Δημόσιο. Ένας αριθμός αρκεί για όλες τις συναλλαγές, μειώνοντας λάθη και περιττές διαδικασίες. Δημιουργούμε τις βάσεις για καλύτερες, πιο γρήγορες και πιο ανθρώπινες υπηρεσίες. Είναι ένα ακόμη βήμα για ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη και κερδίζει την εμπιστοσύνη του».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Παπαδημητρίου.

Ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης τόνισε ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (168η Συνοδική Περίοδος, υπό τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο) έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά για τον Προσωπικό Αριθμό, διευκρινίζοντας ότι δεν εγείρονται θεολογικές επιφυλάξεις.

Αναφερόμενος στον Προσωπικό Αριθμό δήλωσε πως «Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένα διοικητικό εργαλείο που διευκολύνει την Πολιτεία στην οργάνωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν έχει καμία θρησκευτική ή πνευματική σημασία και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσβάλλει την πίστη ή την ελευθερία της χριστιανικής συνείδησης».

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έθεσε ερωτήματα και απορίες πολιτών, δίνοντας φωνή σε πραγματικούς προβληματισμούς, ενώ επεσήμανε το θετικό μήνυμα της εκδήλωσης κατά την οποία κράτος και εκκλησία συζητούν ανοικτά για θέματα τεχνολογίας και προόδου.

Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της διαδικασίας απόκτησης Προσωπικού Αριθμού, όπως και οι ατέλειες στα Μητρώα του Δημοσίου που έχουν αναδειχθεί:

Έχουν εκδοθεί πάνω από 1,4 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί

το 93% μέσω pa.gov.gr, μόλις 7% μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών

pa.gov.gr, μόλις 7% μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών εντοπίστηκαν και διορθώνονται 430.000 ασυμφωνίες στοιχείων, 70.000 πολυεγγραφές, ενώ 2.400 περιπτώσεις δεν γνώριζαν ότι είχε αποδοθεί ήδη αυτόματα ΑΦΜ σε ανήλικους.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μια μεταρρύθμιση που επιτεύχθηκε μετά από προσπάθειες τριών δεκαετιών και διευκρίνισε τρία βασικά σημεία: α. δεν καταργεί τους υπόλοιπους τομεακούς αριθμούς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), β. δεν μεταβάλλεται ο υφιστάμενος τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα του πολίτη λόγω του ΠΑ (και είναι σύμφωνος με το GDPR) και γ. ακόμα και στην περίπτωση γνωστοποίησης του ΠΑ ενός πολίτη, δεν παρέχεται καμία πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του. Ταυτόχρονα, για τον ΠΑ έχουν ληφθεί αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, καθώς και η έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα