Ο κύκλος του νερού και της βροχής στα Τρίκαλα, το «Νερό – Φιδάκι», η εξοικονόμηση νερού, οι πηγές, οι πλημμύρες. Σειρά θεμάτων και θεματικών αναπτύσσονται επί μία εβδομάδα σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, από την ομάδα του MEdIES, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθεκτική Θεσσαλία».

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντώνται με τα στελέχη της MEdIES όλη τη βδομάδα 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου, σε σεμινάρια και σε σχολικές αίθουσες.

Ολοι/ες μαζί μετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, καθώς και εκπαιδευτικών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

GWP-Med

Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται το Διεθνές Γραφείο Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων και της ΔΕΥΑΤ

Αποτελεί, μάλιστα, φυσική συνέχεια του αντιπλημμυρικού έργου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Μπάρας, στα Τρίκαλα, και το οποίο υλοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), ενισχύοντας την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας, παρέστη σε σχετικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και στο 9o Δημοτικό Σχολείο (τάξεις Ε΄και Στ΄), παρόντος του Διευθυντή του σχολείου κ. Βουσιόπουλου.

Κοινή συνισταμένη των χαιρετισμών που απηύθυνε, ήταν η διάθεση του Δήμου Τρικκαίων να συνδράμει ένα σημαντικό έργο επιμόρφωσης, προκειμένου να γνωρίζουμε από μικρή ηλικία ως πολίτες, τα οφέλη από την ορθή χρήση νερού και από την εξοικονόμησή του.

Οι δράσεις

Το πρόγραμμα έχει δύο τμήματα. Το ένα αφορά εκπαιδευτικούς και ενημέρωσή τους για τα θέματα του νερού. Πραγματοποιήθηκε σχετικό σεμινάριο το απόγευμα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025 στο διοικητήριο των παλιών φυλακών (Μουσείο Τσιτσάνη). Εκεί, κ. Ηρώ Αλάμπεη και Βίκυ Μαλωτίδη παρουσίασαν συνολικά στοιχεία για το νερό (αυξανόμενη ζήτηση, κλιματική αλλαγή) και πώς οι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού (πρόγραμμα Zero-Drop Mornos, επιδαπέδιο «Νερο-Φιδάκι»), μπορούν να τα εντάξουν σε περιβαλλοντικά μαθήματα ή/και δράσεις. Παρούσα ήταν και η ειδ. συνεργάτιδα του Δήμου Τρικακίων κ. Κων/να Ζαχαρή.

Η δεύτερη αφορά σε παρουσίαση παιχνιδιών, διαδραστικού πίνακα και σχετικού φυλλαδίου, σε μαθητές/τριες σχολεία. Στα σχολεία 5o Δημοτικό Τρικάλων, 9o Δημοτικό Τρικάλων, 27o Δημοτικό Τρικάλων και Γυμνάσιο Βαλτινού, παρουσιάζονται στοιχεία με τρόπο απτό και κατανοητό για παιδιά από Δ΄ Δημοτικού έως Α΄ Γυμνασίου.

Για παράδειγμα, με τον τίτλο «Το δώρο της βροχής / Το νερό στην πόλη» η δράση περιλαμβάνει βιωματική μάθηση και διαδραστικές δραστηριότητες, για να κατανοήσουν οι νέοι/ες τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας. Επίσης, για να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία των κοινοτήτων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Ανθεκτική Θεσσαλία»

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Ανθεκτική Θεσσαλία» υλοποιείται στην περιοχή της Μπάρας Τρικάλων από τον Δήμο Τρικκαίων, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) και τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med). Στόχος του είναι η προστασία της πόλης από μελλοντικές πλημμύρες, μέσω της εγκατάστασης νέου αγωγού για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση τοπικών φορέων και σχολείων για την ορθή διαχείριση των υδάτων και την προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Με το έργο αυτό ενισχύεται η ασφάλεια της περιοχής και η ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

