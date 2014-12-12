Σε άγνωστες ατραπούς οδηγείται πλέον ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στη θεσσαλία καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση που έγινε στα Τρίκαλα τα δεδομένα ανατράπηκαν, οι συσχετισμοί άλλαξαν εις βάρος της Δυτικής Θεσσαλίας, με τους 17 εκπροσώπους της να αποχωρούν και να σχεδιάζουν να προσφύγουν στο Πρωτοδικείο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν 17 μέλη της συνέλευσης –κυρίως δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων της δυτικής Θεσσαλίας αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της πλειοψηφίας να προχωρήσει σε εννιαμελές διοικητικό συμβούλιο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη συλλογική απόφαση για εντεκαμελές σχήμα.

Η απόφαση αυτή προωθήθηκε από την πλευρά του Δημάρχου Λάρισας κ. Αθ. Μαμάκου, σε σύμπλευση με τον δήμαρχο Βόλου Αχ. Μπέο, και έγινε δεκτή με ψήφους που αφορούσαν το 64,08% των πληθυσμιακών ποσοστών 12 δήμων, ενώ μάλιστα όπως εκτυλίχθηκε η διαδικασία η πρόταση για εννιαμελές Δ.Σ. επικράτησε στην ψηφοφορία με ποσοστό 59,60%.

Από την πλευρά των αποχωρησάντων, που εκπροσωπούνται κυρίως απο τους δημάρχους Σακκά Τρικκαίων και Τσιάκο Καρδίτσας ανακοινώθηκε ότι θα προσφύγουν δικαστικά, καταθέτοντας ένσταση κατά της διαδικασίας. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για παραβίαση της συλλογικής απόφασης και για προσχηματική συνέχιση της συνέλευσης, χωρίς τη νόμιμη απαρτία.

Η πλευρά Μαμάκου–Μπέου αποφάσισε τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης αλλα κυρίως να δημιουργηθεί το νέο διοικητικόσ υμβούλιο το οποίο θα αποτελείται απο πέντε εκπροσώπους των περιφερειών έναν των υπαλλήλων του φορέα και τρείς από εκπροσώπους δήμων . Ωστόσο, με δεδομένο το βάσιμο νομικό υπόβαθρο των ενστάσεων και τη διαρκή σύγκρουση των δύο «στρατοπέδων», όλα δείχνουν ότι ο ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας μπορεί να οδηγηθεί τελικά σε λύση μέσω Πρωτοδικείου, γεγονός που παραπέμπει σε διορισμένη διοίκηση και νέο κύκλο εξελίξεων.

Αν δεν αλλάξει κάτι στα δικαστήρια, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προεδρία στον δήμαρχο Λάρισας Θανάση Μαμάκο - με την στήριξη του δημάρχου Βόλου καθώς ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον θώκο.

