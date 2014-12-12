Ανατιμήσεις στο κρέας λόγω των μέτρων για την ευλογιά

Νέες ανατιμήσεις στο αιγοπρόβειο κρέας φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά, αλλά και η θανάτωση χιλιάδων ζώων, δημιουργώντας ελλείψεις στην αγορά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, η τιμή παραγωγού για το πρόβειο κρέας που σήμερα είναι στα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, θα ανέλθει τις επόμενες ημέρες ακόμα και στα 6 ευρώ το κιλό, με το κόστος να μετακυλίεται και στους καταναλωτές.

Το μπούτι από τα 9,5 με 11 ευρώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τα 12,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα παϊδάκια που σήμερα κοστίζουν από 10 έως 12 ευρώ ενδέχεται να αγγίξουν τα 13,5 ευρώ το κιλό.

Το αρνί εξακολουθεί να πωλείται σε υψηλά επίπεδα, με την τιμή παραγωγού στα 8,5 ευρώ/κιλό και τη λιανική σε σούπερ μάρκετ και κρεοπωλεία να αγγίζει ακόμη και τα 17 ευρώ. Παρά τις τιμές, η ζήτηση παραμένει υψηλή, αν και η κατανάλωση έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν.

Στο μοσχαρίσιο κρέας οι αυξήσεις φτάνουν έως και 25% σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ευρωπαϊκή πολιτική για την «πράσινη μετάβαση» έχει περιορίσει το ζωικό κεφάλαιο. Στην Ελλάδα, όπου το 80% του βόειου κρέατος εισάγεται, η τιμή της μπάλας έχει ανέβει από τα 12,5 ευρώ πέρσι στα 15,8 ευρώ το κιλό φέτος.

