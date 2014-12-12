Ο Βασίλης Πρεκατές έγινε ο δέκατος ποδοσφαιριστής που ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει μέλος των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του και θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος της ομάδας με την οποία κατέκτησε το UEFA Youth League, όντας και βασικό μέλος της Β’ ομάδας που επιστρέφει στη Super League 2.

Ο Τρικαλινός κεντρικός αμυντικός μετρά 80 συμμετοχές με την Κ19 του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη με απολογισμό ενός γκολ και μιας ασίστ, ενώ έχει σηκώσει και τρία πρωταθλήματα υποδομών με την ομάδα Νέων που έχει ως κορυφαία στιγμή της την ιστορική κατάκτηση του Youth League.