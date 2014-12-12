Δημοσιεύτηκαν σήμερα (22.8.2025) τα προσωρινά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι voucher στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει από τις 25 έως και τις 27 Αυγούστου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων.

Διαδικασία υποβολής ένστασης

Η ένσταση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»). Οι αιτούντες οφείλουν να επισυνάψουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf και να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο της ένστασης.

Για να γίνει δεκτή η διαδικασία, είναι σημαντικό οι λόγοι που επικαλείται ο κάθε υποψήφιος να τεκμηριώνονται σωστά και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα.