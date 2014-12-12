Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας μπαίνει σε φάση πλήρους ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2026.

Στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας βρέθηκε σήμερα ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, βελτίωση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας.

Ενδεικτικά, προβλέπονται εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου, αντικατάσταση στέγης και κουφωμάτων, θερμομόνωση, ανακαίνιση όλων των WC με πρόβλεψη για ΑμεΑ, ανανέωση δαπέδων, πάγκων και ερμαρίων, τοποθέτηση ψευδοροφών, ανακατασκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων ψύξης–θέρμανσης VRV, φωτοβολταϊκών, νέου φωτισμού και σύγχρονων συστημάτων πυρασφάλειας. Παράλληλα θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος.

Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ συναντήθηκε με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, κ. Παπαγεωργίου, καθώς και με τον ανάδοχο του έργου. Όπως τόνισε, το χρονοδιάγραμμα τηρείται βάσει του αρχικού σχεδιασμού και το Κέντρο Υγείας αναμένεται να είναι έτοιμο να παραδοθεί σε εργαζόμενους και κατοίκους στις αρχές Απριλίου 2026.