Ένα έργο σημαντικό και εμβληματικό για τα Τρίκαλα βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού οι 13 γέφυρες αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης και σχετίζονται με το επίσης στοιχείο/κατατεθέν των Τρικάλων, το νερό.

Πρόκειται για το έργο «παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων - Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση», συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η όλη διαδικασία είχε ξεκινήσει με την εκπόνηση μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων ήδη από το 2020, ενώ η μελέτη για τη γέφυρα Μαρούγγαινας, αποτελεί δωρεά του ”Συλλόγου Τρικαλινών Πολιτών - Γέφυρα Μαρούγκαινας”, που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν.

Οι γέφυρες που δέχονται τις παρεμβάσεις, είναι:

1. Πεζογέφυρα Κουτσομυλίων

2. Γέφυρα Τρικκαίογλου

3. Πεζογέφυρα Πελέκη

4. Γέφυρα Βουβής

5. Γέφυρα Κοραή ή Γούρνας

6. Πεζογέφυρα Πίχτου

7. Πεζογέφυρα Ασκληπιού

8. Πεζογέφυρα Μαρούγγαινας - πλατείας Εθνικής Αντίστασης

9. Γέφυρα Γαριβάλδη ή πρώην ΚΤΕΛ

10. Γέφυρα Γκίκα

11. Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου

12. Γέφυρα Αρριανού

13. Γέφυρα Οδού Καρδίτσης

Οι παρεμβάσεις

Στις 12 από τις 13 γέφυρες προβλέπονται οι εξής εργασίες (κατά περίπτωση):

Τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο, αντικαθίστανται κιγκλιδώματα, γίνεται καθαρισμός και βαφή των υπολοίπων κιγκλιδωμάτων, επικαλύπτονται οι αγωγοί δομών κοινής ωφέλειας, όπου δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να καταργηθούν αγωγοί. Τοποθετείται ειδικός νυχτερινός φωτισμός, όπου αυτό είναι εφικτό και απαιτείται. Τοποθετούνται ανθοδόχοι και ζαρντινιέρες κατά περίπτωση. Χρωματίζονται οι γέφυρες. Τοποθετούνται καθιστικά δίπλα στην κοίτη του ποταμού ή χαμηλά στο πρανές αυτού. Τοποθετείται σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθηση των γεφυρών στη γέφυρα Γκίκα, με μετρήσεις για παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, δονήσεις, κ.ά. Οι μετρήσεις θα παρακολουθούνται μέσω ολοκληρωμένης διαδικτυακής λύσης, σε πραγματικό χρόνο, για καταγραφή και συσχέτιση δεδομένων. Δημιουργούνται τοιχογραφίες- murals με επίστρωση για προστασία από βανδαλισμούς.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στη γέφυρα πρώην ΚΤΕΛ και Τρικκαιόγλου, ενώ ολοκληρώνονται στη γέφυρα Γούρνας. Ξεκίνησαν επίσης οι προεργασίες για την πεζογέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου, που, μαζί με τη γέφυρα στα Σεισμόπληκτα επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel και θα ανακατασκευαστούν.

Γέφυρα Μαρούγγαινας

Στη θέση της γέφυρας Μαρούγγαινας θα κατασκευαστεί νέα, στην ίδια θέση και στην αρχική της μορφή, δηλαδή στη μορφή πριν τη δεκαετία του 1940. Η πρώτη γέφυρα κατασκευάστηκε πιθανώς τον 18ο αιώνα, καταστράφηκε από βομβαρδισμό το 1941, το 1946 κατασκευάστηκε πρόχειρη, ξύλινη και η προς κατεδάφιση κατασκευάστηκε το 1949, ενώνοντας την πλατεία Εθνικής Αντίστασης (τότε Κιτριλάκη) με την οδό Όθωνος. Η νέα πεζογέφυρα θα είναι δίτοξη, με δύο συμμετρικά ημικυκλικά ανοίγματα ελεύθερης υδραυλικής διατομής διαμέτρου 10 μ. Η τελική μορφολογική και αισθητική μορφή της πεζογέφυρας θα είναι όσο το δυνατό πιστότερη προς την αρχική γέφυρα της Μαρούγκαινας.

Τη μελέτη για τη νέα αυτή γέφυρα εκπόνησε ως δωρεά ο «Σύλλογος Τρικαλινών Πολιτών - Γέφυρα Μαρούγκαινας», που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Τρικαλινού γιατρού, γυναικολόγου-μαιευτήρα Κυριάκου Τσαγκούλη, ο οποίος κινητοποίησε επιστήμονες, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με την τοποθέτηση των υποστρωμάτων στα οποία θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα για την εγκατάσταση των πασσάλων, κάτι που θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Γκράφιτι

Στο πλαίσιο του έργου ανακατασκευής των 13 γεφυρών των Τρικάλων «χρωματίζονται» και οι γέφυρες. Ήδη, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2024 με το θέμα «Βότανα», ζωγραφίστηκε η γέφυρα πρώην ΚΤΕΛ, με βαλεριάνα, μελισόχορτο, ρίγανη και άλλα βότανα, σε abstract σχεδιασμό. Οι ανάλογες εργασίες στις άλλες γέφυρες ολοκληρώνονται σταδιακά.

Σε δηλώσεις στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς τονίζει: «Με το μεγάλο αυτό έργο προωθούμε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα, η φροντίδα για τη στατικότητα των γεφυρών, επομένως δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών. Γέφυρες πολλών ετών αποκτούν καλύτερη στήριξη και ταυτοχρόνως ανακατασκευάζονται. Το δεύτερο στοιχείο, η φροντίδα για την ένταξή τους σε μια πιο καλλιτεχνική έκφραση, αφού κάτω από τις γέφυρες ήδη ξεκίνησε η απεικόνιση στοιχείων των Τρικάλων και της φύσης. Οι 13 αυτές γέφυρες αποτελούν στοιχείο της πόλης, τη συνενώνουν οικονομικά και πολιτισμικά και ο Δήμος Τρικκαίων ουσιαστικά επιδιώκει να τις εντάξει πιο οργανικά στον πολεοδομικό ιστό, με βάση τη γενικότερη αναμόρφωση της πόλης των Τρικάλων».

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)