Με μια εκτενή ανακοίνωση, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) τοποθετείται επίσημα σχετικά με τις πρόσφατες αντιδράσεις και αναρτήσεις που προέκυψαν από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού, σχετικά με τις διακοπές υδροδότησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΔΕΥΑΤ στέκεται πάντα με σύνεση, κατανόηση και κοινωνικό πρόσωπο στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κάτοικοι της πόλης και των χωριών. Ειδικά για το νερό, το υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο αγαθό, η κοινωνική πολιτική συνεχίζει να ασκείται συνειδητά και να διευρύνεται.

Αδιάψευστοι μάρτυρες όλων αυτών, όσοι και όσες τρικαλινοί και κάτοικοι των χωριών μας έτυχαν ρυθμίσεων και διευκολύνσεων, όταν αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για τους λόγους αυτούς, είναι τουλάχιστον ακατανόητο το όψιμο ενδιαφέρον του προέδρου της ΔΚ Βαλτινού, που με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φρόντισε να διασπείρει ψευδή κατάσταση για όσα ισχύουν για το νερό στο χωριό. Εμφάνισε, μάλιστα, ελάχιστες περιπτώσεις, ως γενικό κανόνα.

Καταθέτουμε την πλήρη αλήθεια, που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Ισονομία, Προεργασία, Διευκολύνσεις.

Συγκεκριμένα:

Α. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Από τις αρχές του 2025 και για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, η ΔΕΥΑΤ σε μηνιαία βάση διαθέτει ταμείο στις έδρες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρικκαίων. Στόχος, να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν στα Τρίκαλα για την εξόφληση των λογαριασμών τους.

Από τα μέσα Απριλίου του 2025 και πάντα σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων, στάλθηκε στους οφειλέτες, ανακοίνωση διακοπής παροχών ύδρευσης, λόγω των οφειλών αυτών. Για ενημέρωση όλων, η ανακοίνωση αναρτήθηκε και σε χώρους συνάθροισης στο σύνολο των χωριών (με εξαίρεση τα πλημμυρόπληκτα χωριά Αγ. Κυριακή, Μεγάλα Καλύβια και Φωτάδα). Παράλληλα, στους λογαριασμούς που έλαβαν οι καταναλωτές υπήρχε και σχετική σημείωση ότι η ΔΕΥΑΤ πρόκειται να προβεί σε διακοπή της παροχής λόγω προηγούμενων οφειλών.

Β. ΙΣΟΝΟΜΙΑ

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των διακοπών λόγω οφειλών, ξεκίνησε στις 28 Απριλίου του 2025 και αφορά σε παροχές που έχουν απλήρωτους 3 λογαριασμούς. Η ΔΕΥΑΤ αναγκάστηκε να προβεί σε διακοπές παροχών ύδρευσης για τους 3 απλήρωτους λογαριασμούς, σε 3 Δημοτικές Ενότητες και 18 Τοπικά Διαμερίσματα, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Η ΔΕΥΑΤ ανέδειξε ξανά το κοινωνικό της πρόσωπο, προχωρώντας σε διακανονισμό των οφειλών, όταν οφειλέτες αδυνατούσαν να εξοφλήσουν όλο το ποσό. Συνεπώς, το πρόβλημα που αναδείχθηκε στο ΤΔ Βαλτινού οφείλεται στην αδυναμία του Προέδρου να διαχειριστεί τις αντιδράσεις των ελαχίστων καταναλωτών που συνειδητά δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς νερού, αγνοώντας επιδεικτικά ότι επιβαρύνουν με τον τρόπο αυτό τους συγγενείς και τους γείτονές τους.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Από το 2014 δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ. Κι αυτό, παρότι το κόστος ενέργειας και λειτουργίας της δημοτικής μας επιχείρησης έχει σχεδόν διπλασιασθεί. Η ΔΕΥΑΤ συνεχίζει να διασφαλίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό για όλους και για όλες. Η κοινωνική πολιτική της ΔΕΥΑΤ αναδείχθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια

– με τη διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων,

– με τη μη αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής,

– με τη δυνατότητα διακανονισμών για όσους και όσες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα (νέα έργα και συντηρήσεις υποδομών) από ιδίους πόρους ξεπερνούν τα 2.000.000 € σε ετήσια βάση. Οι πολίτες συμβάλλουν σε αυτά, όντας τυπικοί ως προς τις υποχρεώσεις τους στη ΔΕΥΑΤ.

Η ΔΕΥΑΤ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στον πολίτη με έργα για την ύδρευση, για την αποχέτευση, για τα όμβρια ύδατα, με πλήρη εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, με σαφή συνείδηση του κοινωνικού της ρόλου.