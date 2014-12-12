Αιφνίδιος θάνατος 52χρονου στα Τρίκαλα
Τρίκαλα | 24 Αυγ 2025, 16:00
Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 52χρονου.
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, σε επιχείρηση του νομού με τον 52χρονο να καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από ανακοπή καρδιάς.
