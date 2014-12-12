Aιματηρή κατάληξη είχε η συμπλοκή δύο κρατουμένων στις Φυλακές Τρικάλων, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο ένας εξ αυτών επιτέθηκε στον άλλο με αιχμηρό αντικείμενο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, φέροντας τραύματα στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.

Για το συμβάν έρευνα διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr