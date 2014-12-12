Αγοραστός για Φράγμα Ληθαίου: "Η τρέχουσα Περιφερειακή Αρχή απλώς διαχειρίζεται την τελική φάση του έργου…"
Ειδήσεις | 12 Αυγ 2025, 17:49
Σε δήλωση του πρ. περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για το Φράγμα Ληθαίου αναφέρονται τα εξής:
«Το Φράγμα Ληθαίου είναι αποτέλεσμα μακρόπνοου σχεδιασμού, συνεχούς χρηματοδότησης και τεχνικής παρακολούθησης επί νομαρχίας Ηλία Βλαχογιάννη και περιφερειακής αρχής 2011-2023. Η τρέχουσα Περιφερειακή Αρχή απλώς διαχειρίζεται την τελική φάση ενός έργου που παραδόθηκε σε πλήρη εξέλιξη και με εξασφαλισμένους πόρους.
Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «έργο της σημερινής διοίκησης» δεν αντέχει σε κανέναν έλεγχο στοιχείων. Οι ημερομηνίες, οι αποφάσεις και τα ποσά είναι δημόσια και τεκμηριωμένα.
Παράρτημα Τεκμηρίωσης – Φράγμα Ληθαίου
1.Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (2011) – Έγκριση επανεκκίνησης εργασιών και επικαιροποίηση μελετών.
2.Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2014) – Παρουσίαση της προόδου εργασιών και χρηματοδότησης μέσω ΠΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013.
3.Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2019) – Έναρξη μελέτης αρδευτικών δικτύων από το Υπ. Υποδομών σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
4.Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Νοέμβριος 2022) – Ανακοίνωση ολοκλήρωσης κρίσιμων τμημάτων του σώματος του φράγματος.
5.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Αύγουστος 2024) – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως 31/07/2025.
6.Σχετικά δημοσιεύματα:
•onlarissa.gr, 17/07/2019 – «Νέα λίμνη στα Τρίκαλα: Ολοκληρώνεται το Φράγμα Ληθαίου»
•trikalaview.gr, 2024 – «25 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί το φράγμα»
•news-ta.gr, 2024 – «Ολοκληρώνεται το Φράγμα Ληθαίου στα Τρίκαλα»
•trikalaenimerosi.gr, 2019 – «Ξεκινά η μελέτη για τα αρδευτικά δίκτυα στο φράγμα του Ληθαίου»».
