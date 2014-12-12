Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 οι επίσημοι αγιασμοί για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-26, σε τρεις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και εκπροσώπων των τοπικών και πολιτικών αρχών.

Η φετινή έναρξη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι τρεις σχολικές μονάδες, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τρικάλων, το Γυμνάσιο και ΕΠΑ.Λ Φαρκαδόνας λειτούργησαν ξανά για πρώτη φορά μετά τις σοβαρές ζημιές που είχαν υποστεί από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Μετά από συστηματικές εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης των υποδομών με την ευγενική οικονομική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), τα σχολεία υποδέχθηκαν και πάλι τους μαθητές τους στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, ανθεκτικότητας και συνέχειας.

Στις τελετές χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου & Πύλης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε τους παριστάμενους και απηύθυνε θερμές ευχές για μία χρονιά ειρηνική, δημιουργική και καρποφόρα.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επαναλειτουργία των σχολείων, επισημαίνοντας: «Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο αρχή, αλλά και μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει συνεργασία και θέληση, όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση των σχολείων και εύχομαι σε όλους τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς μια δημιουργική χρονιά».

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, , οι βουλευτές της περιοχής κα Μαρίνα Κοντοτόλη, κ. Κώστας Σκρέκας και κ. Αθανάσιος Λιούτας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας και ο Δήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Σπ. Αγναντής.

Τον Αγιασμό τίμησαν με την παρουσία τους στελέχη της Εκπαίδευσης: ο Διευθυντής της Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Ιωάννης Ζάντζος, ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων κ. Απόστολος Σπαθής, οι Σύμβουλοι Εκπ/σης κα Δήμητρα Παπανδρέου, κ. Αγαθοκλής Αζέλης, κ. Δημήτριος Θεοχάρης και κ. Βασίλειος Κωτούλας, ο διοικητής της Τροχαίας Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος και αντιπροσωπεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.