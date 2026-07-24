Okra water: Το ρόφημα με μπάμιες που υπόσχεται καλύτερη υγεία – Τι δείχνει η επιστήμη

Το okra water, το νερό στο οποίο μουλιάζουν μπάμιες και έχει γίνει viral στα social media, προβάλλεται ως ρόφημα που βοηθά στο σάκχαρο, την πέψη και την απώλεια βάρους, όμως η επιστήμη δεν επιβεβαιώνει ακόμη τέτοιους ισχυρισμούς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ίδια η μπάμια είναι θρεπτική και μπορεί να προσφέρει οφέλη όταν καταναλώνεται ως λαχανικό, αλλά τα δεδομένα για το ρόφημα παραμένουν περιορισμένα, ενώ για τους περισσότερους ανθρώπους θεωρείται ασφαλές με προσοχή σε όσους παίρνουν φάρμακα για διαβήτη ή έχουν ευαισθησίες.

Πιο αναλυτικά

Κάθε λίγους μήνες ένα νέο «μαγικό» ρόφημα κατακλύζει το TikTok. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το okra water, δηλαδή νερό μέσα στο οποίο έχουν μουλιάσει ωμές μπάμιες όλη τη νύχτα.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου, την απώλεια βάρους, την υγεία του εντέρου, ακόμη και στην ορμονική ισορροπία. Είναι όμως πράγματι ένα νέο super drink ή ακόμη μία τάση των social media;

Η απάντηση των ειδικών είναι πιο σύνθετη.

Τι είναι το okra water;

Το okra water παρασκευάζεται πολύ απλά: κόβετε μερικές φρέσκες μπάμιες, τις αφήνετε να μουλιάσουν σε νερό για 8 έως 12 ώρες και το επόμενο πρωί πίνετε το νερό.

Young girl cutting okra lady finger with knife, preparing bhindi for cooking Credit: 123RF

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νερό απελευθερώνεται μέρος της χαρακτηριστικής βλέννας της μπάμιας (mucilage), μιας ουσίας πλούσιας σε διαλυτές φυτικές ίνες, που δίνει στο ρόφημα τη χαρακτηριστική πιο παχύρρευστη υφή.

Γιατί έγινε viral;

Η δημοτικότητά του βασίζεται κυρίως στους ισχυρισμούς ότι μπορεί να:

συμβάλει στη ρύθμιση του σακχάρου

βελτιώσει την πέψη

βοηθήσει στην απώλεια βάρους

υποστηρίξει την υγεία του εντέρου

προσφέρει αντιοξειδωτική δράση.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μπάμια είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό λαχανικό. Περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες C και Κ, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και πολυφαινόλες με αντιοξειδωτική δράση. Το ερώτημα είναι πόσα από αυτά περνούν τελικά στο νερό.

Τι λένε οι έρευνες;

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2025, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition, εξέτασε τις επιδράσεις της κατανάλωσης μπάμιας στην υγεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση της ίδιας της μπάμιας μπορεί να βελτιώσει ορισμένους δείκτες που σχετίζονται με το σάκχαρο, τα λιπίδια και το σωματικό βάρος.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ίδια οφέλη ισχύουν και για το okra water.

Mπάμια σε λινή χαρτοπετσέτα σε λευκό ξύλινο φόντο. Credit: 123RF

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν πολύ λίγες κλινικές μελέτες που να έχουν εξετάσει ειδικά το ρόφημα. Μάλιστα, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσα θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται από τη μπάμια στο νερό κατά το μούλιασμα.

Μπορεί να βοηθήσει στο σάκχαρο και στην απώλεια βάρους;

Ορισμένες μικρές μελέτες αφήνουν να εννοηθεί ότι το okra water ίσως συμβάλλει στη βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή υπεργλυκαιμία, όμως τα δεδομένα θεωρούνται ακόμη περιορισμένα και δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το okra water προκαλεί από μόνο του απώλεια βάρους. Αν βοηθά, αυτό πιθανότατα οφείλεται στις διαλυτές φυτικές ίνες που αυξάνουν προσωρινά το αίσθημα κορεσμού και στη γενικότερη ενυδάτωση του οργανισμού.

Είναι καλύτερο από την ίδια τη μπάμια;

Οι περισσότεροι διαιτολόγοι απαντούν ξεκάθαρα: όχι.

Η κατανάλωση ολόκληρης της μπάμιας προσφέρει πολύ περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά από όσα πιθανότατα περιέχει το νερό στο οποίο έχει μουλιάσει. Το okra water μπορεί να αποτελεί μια ευχάριστη επιλογή ενυδάτωσης, αλλά δεν αντικαθιστά το ίδιο το λαχανικό.

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Υπάρχουν κίνδυνοι;

Για τους περισσότερους ανθρώπους θεωρείται ασφαλές.

Ωστόσο, όσοι λαμβάνουν φάρμακα για τον διαβήτη θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, καθώς η μπάμια ενδέχεται να επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου. Επίσης, άτομα με ιστορικό νεφρολιθίασης ή όσοι ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε οξαλικά καλό είναι να είναι προσεκτικοί, ενώ σε ορισμένους μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή γαστρεντερική ενόχληση.

Το συμπέρασμα; Το okra water δεν φαίνεται να είναι το «θαυματουργό» ρόφημα που παρουσιάζουν τα social media. Η επιστήμη αναγνωρίζει τη διατροφική αξία της μπάμιας, όμως μέχρι στιγμής τα στοιχεία για το ίδιο το ρόφημα παραμένουν περιορισμένα. Αν σας αρέσει, μπορείτε να το εντάξετε σε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς όμως να περιμένετε θεαματικά αποτελέσματα. Αν ο στόχος σας είναι να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη της μπάμιας, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η καλύτερη επιλογή παραμένει να την καταναλώνετε ως λαχανικό.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Okra water: Το viral ρόφημα με μπάμιες που υπόσχεται καλύτερη υγεία – Τι δείχνει πραγματικά η επιστήμη; στο InStyle.